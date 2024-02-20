У лютому поточного року ще п’ять підприємств АТ "Українська оборонна промисловість" перетворено на товариства з обмеженою відповідальністю.

"Призначення наглядової ради "Укроборонпрому" та її перші рішення надали новий імпульс реформі державного сектору ОПК. У лютому ще п'ять стратегічних державних підприємств, які входять до складу компанії, стали господарськими товариствами. Загалом їх уже 33", – сказано в повідомленні "Укроборонпрому".

В "Укроборонпромі" наголосили, що реформа державного сектору ОПК відкриває шлях до масштабного осучаснення української оборонки, її технологічного оновлення та робить галузь драйвером розвитку всієї вітчизняної економіки.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці грудня минулого року призначив склад наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній концерн "Укроборонпром").

До наглядової ради "УОП" увійшли: