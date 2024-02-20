Блокування кордону. Польща просить скасувати "єЧергу" на трьох пунктах пропуску

Польща попросила Україну продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги" на пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Угринів – Долгобичув", а також "Рава-Руська – Гребенне".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Мінінфраструктури отримало листа від польських колег, які запропонували

продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги на "Нижанковичі-Мальховиціе, "Угринів-Довгобичув", а також скасувати проєкт на "Рава-Руська – Гребенне".

"Ми читаємо це і розуміємо, що напевно наша остання комунікація на кордоні не досягла мети. Адже ми пояснили, що система електронна черга дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися", – сказав Деркач.



Як повідомлялося, що дія угоди про скасування "єЧерги" для порожнього транспорту на пункті "Нижанковичі – Мальховице" була продовжена до 1 березня.



Крім того, на пунктах проопуску "Ягодин-Дорогуськ" припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускають гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, які їдуть по критично необхідні товари. Вони змушені чекати у більше ніж 15-кілометровій черзі для порожнього транспорту на пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце".

Заблокованими для вільного руху вантажівок залишаються "Ягодин-Дорогуськ", "Угринів-Долгобичув", "Устилуг-Зосин", "Шегині-Медика", "Рава-Руська-Гребенне" та "Краківець-Корчова". На території Польщі в черзі перебувають 3000 вантажівок.