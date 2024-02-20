Бізнес отримав пільгових кредитів на 10 мільярдів з початку року

Із початку 2024 року банки видали бізнесу за програмою "Доступні кредити" майже 2500 кредитів на 10 млрд грн. Зокрема, минулого тижня підприємці отримали 339 кредитів на 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Цього року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів – на 5 млрд грн. Ще 2,2 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 1,6 млрд грн – бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 1,5 млн грн – на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (48%); оптової та роздрібної торгівлі (25%) та переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька, Харківська області та Київ.

Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано понад 81 тисяча кредитів на 277 млрд грн. У програмі беруть 45 банків.