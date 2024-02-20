Бізнес отримав пільгових кредитів на 10 мільярдів з початку року
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Цього року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів – на 5 млрд грн. Ще 2,2 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 1,6 млрд грн – бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 1,5 млн грн – на реалізацію інвестиційних проєктів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (48%); оптової та роздрібної торгівлі (25%) та переробної промисловості (17%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька, Харківська області та Київ.
Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано понад 81 тисяча кредитів на 277 млрд грн. У програмі беруть 45 банків.