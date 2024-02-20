"Приватбанк" удвічі знизив вартість переказу коштів на закордонні картки

Державний "Приватбанк" ухвалив рішення до кінця квітня знизити удвічі вартість переказів на закордонні картки.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Щоб підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним та друзям за кордоном, "Приватбанк" оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів", – йдеться у повідомленні.

Так, з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у "Приват24" з карток банку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Як пояснили в банку, надіслати переказ з картки "Приватбанку" на закордонну картку можна через мобільний застосунок або веб версію "Приват24" в меню "Переказ на картку". Після того вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки "Приватбанку" в доларах США або євро.

Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у "Приват24", та купувати валюту онлайн у мобільному банку.