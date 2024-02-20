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Польські фермери висипали з вагону 4 тонни українського зерна. Вантаж прямував до Німеччини (оновлено)

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зерно
Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Також протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

Польські фермери висипали українське зерно

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.

На місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

Раніше страйкарі анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

"20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною", – йдеться у повідомленні.

Як пізніше додали у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, польські страйкарі висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів. Поїзди очікували перевантаження на вузьку колію – агропродукція йшла транзитом до Німеччини.

"Розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами. Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури наголосили, що про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано місцеві правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.

Крім того, у відомстві нагадали, що усі вагони "Укрзалізниці" на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Ми це вже десь чули. Доведені до розпачу люди Донбасса польські фермери вимагають, щоб їх почули припинити економічний геноцид.
  • Denys Shevchenko 5950cd4c
    З такими друзями й ворогів не треба, а по факту, де ж славнозвісна европейська поліція? Ставлення до приватної власності? Якби було бажання, думаю що вже за цей поступок можно було розігнати цих фермерів. Доречі в них вже почались весняні польові роботи чи є роботи поважніше.
  • Pavel Bortsevych
    Конкретно це кваліфікується як ***********, навмисне псування чужого майна. Я думаю там є ще стаття щодо блокування залізниці. Якщо польська поліція не реагує, то має реагувати Єврокомісія та застосовувати санкції до Польщі за неповагу до верховенства права. Можно сміливо також звертатися до судових органів про притягнення до відповільності та відшкодування збитків.
    Але для цього має бути притомні фахівці, а не деби..ли та їх "мудрий нарід". ***...ний стид
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