Польські фермери висипали з вагону 4 тонни українського зерна. Вантаж прямував до Німеччини (оновлено)

Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Також протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.

На місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

Раніше страйкарі анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

"20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною", – йдеться у повідомленні.

Як пізніше додали у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, польські страйкарі висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів. Поїзди очікували перевантаження на вузьку колію – агропродукція йшла транзитом до Німеччини.

"Розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами. Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури наголосили, що про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано місцеві правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.

Крім того, у відомстві нагадали, що усі вагони "Укрзалізниці" на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу