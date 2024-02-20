Суд у Франції арештував віллу "Газпрому" вартістю 120 мільйонів євро

Французький суд наклав арешт на розкішну віллу на Лазурному березі, яку пов’язують із російським "Газпромом".

Хоча офіційно, як пише Le Monde, її власником є російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян, передає Укрінформ.

Зазначається, що французька судова система здійснила наймасштабнішу конфіскацію нерухомості ймовірно російського походження від початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться про елітну нерухомість площею 3 га у Рокбрюн-Кап-Мартен.

"На постійну присутність "Газпрому" вказують численні докази", – пишуть журналісти-розслідувачі.

Департамент судових розслідувань Міністерства фінансів Франції також виявив численні документи, які свідчать про те, що вілла ніколи не виходила з-під контролю "Газпром нєфті", яка теоретично продала власність Карапетяну в січні 2015 року. Але кредит був наданий російським банком під заставу вілли.

Згідно з документами, Карапетян купив акції компанії-власника вілли у "Газпром нєфті" завдяки кредиту в 115 млн євро від "Газпромбанку", який належить "Газпрому" і Юрію Ковальчуку, близькому соратнику Володимира Путіна.

Вартість маєтку оцінюють у 120 млн євро. Нерухомість складається з багатоповерхової головної будівлі, трьох басейнів, тенісного корту та вертолітного майданчика.

Вилучення її на користь Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc) підтвердила паризька прокуратура. Національний суд по боротьбі з організованою злочинністю розпочав попереднє розслідування у справі про відмивання грошей.

До завершення розслідування арешт майна блокує будь-які транзакції, а після винесення вироку віллу можуть конфіскувати та виставити на аукціон.