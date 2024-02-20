Понад 80% малого та середнього бізнесу відновили роботу після початку повномасштабної війни

Станом на кінець 2023 року в Україні відновили роботу 82% малих та середніх підприємств, які призупиняли діяльність через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це свідчать дані дослідження щодо впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) в Україні від Програми розвитку ООН, "Центру економічного відновлення" та Мінекономіки, передає Укрінформ.

Крім того, компанії поетапно повертаються до довоєнного рівня навантаження потужностей – у середньому зараз вони використовують їх на 53,4%. До кінця цього року опитані бізнеси планують збільшити цей показник до 56%, а також – за наявності попиту – наростити оборот на 50%.

Більшість компаній повідомили дослідникам про збитки через війну у розмірі до $100 тис. Найбільшого впливу зазнали будівельна сфера та переробна промисловість, найменшого – агропромисловий та телекомунікаційний сектори, а також сфера обслуговування.

За даними дослідження, підприємства на сході та півдні України зазнали в 1,5 раза більших збитків, ніж на заході. Кожен другий підприємець заявив, що його бізнес не виживе без допомоги держави. Вони стверджують, що позики, програми працевлаштування, зниження податків і гранти стали вирішальними для виживання.

Щодо прогнозів на 2024 рік, ММСП має стриманий оптимізм. Серед головних викликів на поточний рік, які впливатимуть на комерційну діяльність, опитані підприємці називають непередбачувану ситуацію, низький попит і дефіцит робочої сили. Однак компанії не планують подальшого скорочення персоналу, що вказує на потенціал економічного відновлення.