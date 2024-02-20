В Україні створять єдину систему обліку квитків у кіно

План дій уряду на 2024 рік передбачає запровадження єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами: "Єдиний електронний квиток".

Згідно з оприлюдненим на сайті Кабміну Планом дій, постанову про запуск єдиної державної системи електронного обліку квитків планують ухвалити до листопада.

Очікується, що запровадження такої системи дозволить контролювати діяльності суб'єктів кінематографії щодо демонстрування та розповсюдження фільмів.

Як повідомлялося, 16 лютого Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік, у його фокусі – 10 основних пріоритетів, розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, він передбачає: