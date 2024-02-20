В Україні створять єдину систему обліку квитків у кіно
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План дій уряду на 2024 рік передбачає запровадження єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами: "Єдиний електронний квиток".
Згідно з оприлюдненим на сайті Кабміну Планом дій, постанову про запуск єдиної державної системи електронного обліку квитків планують ухвалити до листопада.
Очікується, що запровадження такої системи дозволить контролювати діяльності суб'єктів кінематографії щодо демонстрування та розповсюдження фільмів.
Як повідомлялося, 16 лютого Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік, у його фокусі – 10 основних пріоритетів, розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, він передбачає:
- створення спецрежиму для підприємств оборонної промисловості;
- створення Єдиного державного реєстру ветеранів і будівництво Національного військового меморіального кладовища;
- реформу вищої освіти та підвищення на 21% виплат українським освітянам;
- реформу соціальної сфери для формування спроможності людини, а не залежності її від держави;
- запуск "Дія.Офіс" для державних службовців та освітнього застосунку "Мрія";
- продовження медичної реформи з акцентом на реабілітацію та психологічну допомогу; створення держпідприємства "Агенція оборонних технологій";
- упровадження механізму заохочення викривачів із числа військовослужбовців;
- відкриття посольств України на Філіппінах, у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї;
- ініціювання окремого правового режиму провадження науково-інноваційної діяльності Science.City.