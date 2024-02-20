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Гривня впала до історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

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доллар
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 лютого, на рівні 38,4756 грн/$.

Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Курс гривні впав до історичного мінімуму
Фото: НБУ

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 30 копійок – до 41,5421 грн за євро. Наприкінці грудня 2023 року він опускався нижче позначки 42,2 грн.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    Зєля мабуть мав неабияке уявлення, коли заявляв:

  • Ан Мур
    долар по сорок? Ні, не чули, ніхто не попереджав. І про війну також не попереджали.
  • artem4ik 49b379f5
    Зовсім скоро вошдь скаже шо долару скоро гаплик
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