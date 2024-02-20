Гривня впала до історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 лютого, на рівні 38,4756 грн/$.
Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 30 копійок – до 41,5421 грн за євро. Наприкінці грудня 2023 року він опускався нижче позначки 42,2 грн.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.