Євросоюз залишив Росію у "чорному" списку офшорів

Європейський Союз оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері оподаткування, зокрема про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включно з Росією, які залишаються в "неблагонадійному" переліку.

"У рамках роботи ЄС щодо сприяння податковій прозорості та справедливому оподаткуванню в усьому світі держави-члени сьогодні вилучили чотири юрисдикції – Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос – зі списку юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у податкових питаннях", – сказано в повідомленні Європейської Комісії.

Список Євросоюзу тепер складається з 12 юрисдикцій, які не покращили свої стандарти належного податкового управління або не досягли достатнього прогресу у виконанні своїх попередніх зобов'язань, зокрема, це:

Американське Самоа,

Ангілья,

Антигуа і Барбуда,

Фіджі,

Гуам,

Палау,

Панама,

Російська Федерація,

Самоа,

Тринідад і Тобаго,

Американські Віргінські острови,

Вануату.

"У рамках процесу включення до списку ЄС Комісія надає значну підтримку третім країнам у зміцненні їхніх інструментів проти податкових зловживань, а також технічну допомогу тим, хто її потребує", – додали в ЄК.

Список юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у цілях оподаткування, є частиною зовнішньої стратегії ЄС щодо оподаткування та спрямований на сприяння поточним зусиллям із просування належного податкового управління в усьому світі.