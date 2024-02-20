Євросоюз залишив Росію у "чорному" списку офшорів
"У рамках роботи ЄС щодо сприяння податковій прозорості та справедливому оподаткуванню в усьому світі держави-члени сьогодні вилучили чотири юрисдикції – Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос – зі списку юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у податкових питаннях", – сказано в повідомленні Європейської Комісії.
Список Євросоюзу тепер складається з 12 юрисдикцій, які не покращили свої стандарти належного податкового управління або не досягли достатнього прогресу у виконанні своїх попередніх зобов'язань, зокрема, це:
- Американське Самоа,
- Ангілья,
- Антигуа і Барбуда,
- Фіджі,
- Гуам,
- Палау,
- Панама,
- Російська Федерація,
- Самоа,
- Тринідад і Тобаго,
- Американські Віргінські острови,
- Вануату.
"У рамках процесу включення до списку ЄС Комісія надає значну підтримку третім країнам у зміцненні їхніх інструментів проти податкових зловживань, а також технічну допомогу тим, хто її потребує", – додали в ЄК.
Список юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у цілях оподаткування, є частиною зовнішньої стратегії ЄС щодо оподаткування та спрямований на сприяння поточним зусиллям із просування належного податкового управління в усьому світі.