Cуд почав банкрутство заводу доньки ексміністра оборони часів Януковича. Він постачав обладнання для російської "оборонки"
Провадження у справі про банкрутство відкрили 19 лютого за заявою ТОВ "Атес Тікарет" з Івано-Франківська, повідомляє Liga.net.
За даними проєкту Trap Aggressor, "Свеський насосний завод" після початку повномасштабної війни продовжував постачати продукцію компанія з Естонії та Казахстану, які мають тісні зв’язки з РФ. Раніше українське підприємство постачало помпи російській фірмі "Свесский насосный завод", яка перепродувала їх підприємствам російського військово-промислового комплексу – Казанському і Тамбовському пороховим заводам.
Як відомо, після втечі батька ексміністра Павла Лебедєва в окупований Крим у 2014 році, Альона Лебедєва залишилася в Україні й успадкувала холдинг Aurum Group, який складається із десятка підприємств у сфері вагонобудування, машинобудування, транспортних перевезень, промислового насособудування.
У травні 2023 року РНБО внесла Лебедєву до санкційного списку.
У листопаді 2022 року СБУ повідомила Лебедєвій про підозру за статтею про фінансування російської агресії, а частину її компаній арештували за ведення бізнесу з РФ і постачання помп у Росію. Прикордонна служба встановила, що підозрювана у квітні 2022 року виїхала за межі України та не поверталась.