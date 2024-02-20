Мінфін розмістив державні облігації на 16,6 мільярда гривень

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 20 лютого розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 16,63 мільярда гривень (в еквіваленті).

Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 978,62 мільйона гривень під незмінні 16,8% річних, свідчать дані на сайті Мінфіну.

Крім того, 2,93 мільярда гривень вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням у січні 2026 року під 17,6% річних.

Ще 1,22 мільярда гривень надійшло від розміщення трирічних цінних паперів під 18,5% річних.

Мінфін також розмістив річні валютні облігації на 278,71 млн євро під 3,25% річних.

Скільки Мінфін залучив від продажу ОВДП на попередніх аукціонах?

Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.