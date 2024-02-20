Українці оформили першу 1000 пільгових іпотечних кредитів у новому році. ІНФОГРАФІКА
"Цього року вже 1 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" загалом на 1,8 млрд грн. Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% – медики, 8% – педагоги та науковці", – повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 154 кредити на 248 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці;
- кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області – 40;
- міста Києва – 35;
- Львівської області – 12;
- Полтавської та Хмельницької – по 9.
Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.
Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.