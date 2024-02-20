Українцям спростили процес анулювання права власності на знищене житло

Для українців спростили процес анулювання права власності на знищене житло. Відтепер , щоб припинити право власності, достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об’єкт нерухомості

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, інформує пресслужба депутатки.

"Щоб припинити право власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки, відтепер достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об’єкт нерухомості", – розповіла Шуляк.

За її словами, цей крок суттєво спростить процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів по сертифікату громадяни мають протягом 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу.

Раніше для анулювання права власності громадяни повинні були збирати пакет документів – правовстановлюючих і підтверджуючих факт знищення.

Його потрібно було надавати в бюро технічної інвентаризації (БТІ), після чого його фахівці проводили огляд житла і за підсумками проведення вносили відомості у Єдину державну електронну системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Саме на основі даних з цеї нотаріуси проводили анулювання права власності.

"Така процедура була тривалою, тож держава пішла на зустріч людям та спростила процедуру – відтепер для анулювання права власності достатньо звернутися до ЦНАПу, або нотаріуса з доступом до РПЗМ, з якого в два кліки можна буде отримати необхідний витяг", – пояснила Шуляк.

Водночас, припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте в "Дії" житловий сертифікат і забронюєте по ньому кошти на придбання нової домівки. Без припинення права власності ви не зможете перейти до фінального етапу – укладання угоди купівлі-продажу нового майна.

Загалом, станом на 19 лютого, українці використали вже 813 сертифікатів на суму в 1,7 млрд грн, ще 269 родин кошти на придбання домівки за сертифікатом вже забронювали. Це означає, що вони визначилися з об‘єктом нерухомості, який планують придбати й незабаром укладуть відповідну угоду.