"Ощадбанк" виставив на продаж борги найновішого комбінату Фірташа за 600 мільйонів. ФОТО

Державний "Ощадбанк" виставив на продаж права грошової вимоги до ТОВ "Мотронівський ГЗК", що входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа.

Аукціон з продажу активу відбудеться 13 березня у системі електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції), повідомили у пресслужбі держпідприємства.

Стартова ціна лоту становить 612,6 млн грн (без ПДВ). До його складу входять права вимоги до позичальника за кредитним договором і права за договорами забезпечення виконання зобов'язання позичальника (іпотечні договори, договори застави, договори поруки).

У тому числі на торги виставлено заставу у вигляді майнового комплексу доводочної збагачувальної фабрики "Південна" з переробки чорнового концентрату ільменіту та отримання товарного концентрату ільменіту (загальною площею 4623,20 кв.м), а також обладнання (77 одиниць рухомого майна).

Крім того, у заставі за кредитами – спеціальна техніка та обладнання для фільтрації палива і виготовлення бетоносумішей (43 одиниці).

Також виставлено поруки ТОВ "Межиріченський ГЗК" і ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продакс", заставу корпоративних прав (частки) у статутному капіталі ТОВ "Межиріченський ГЗК", заставу майнових прав на грошові кошти за контрактами.

Мотронівський ГЗК

Фото: Group DF Мотронівський ГЗК

"Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат" – збагачувальний комплекс з випуску цирконієвого, рутилового та ільменітового концентратів, входить до складу Group DF Дмитра Фірташа.

Комбінат знаходиться на етапі будівництва. На першому етапі реалізації проєкту буде побудовано кар'єр продуктивністю 2,7 млн. м руди на рік. Передбачається, що підприємство зможе щорічно випускати концентрату ільменіту – близько 120 тис. тонн, цирконієвого – 14 тис. тонн, рутилового – 20 тис тонн.

За останніми даними на сайті Group DF, на підприємстві працює 838 осіб, а на будівництві задіяно 9 підрядних організацій, де роботою забезпечено ще 250-300 осіб.