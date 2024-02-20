У Міноборони розробили IT-систему для подачі заявок на забезпечення військових продуктами

"Державний оператор тилу" розробив IT-рішення для подання заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних в межах Міністерства оборони.

"У держпідприємстві розповіли, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей в межах системи постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ", – пояснили в Міноборони.

Як буде побудований процес взаємодії:

заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки;

заявки надсилаються ДОТ через автоматизовану IT-систему;

ДОТ агрегує заявки, визначає переліки та обсяги до постачання в розрізі регіонів;

ДОТ розподіляє заявки між постачальниками.

"Такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики", – зазначили в Міноборони.