"Ситуація на кордоні виходить з-під контролю": В уряді України вимагають від польської влади відреагувати на блокування автобусів

Блокування пасажирських автобусів польськими протестувальниками на кордоні з Україною є неприпустимим, влада Польщі має негайно на це відреагувати.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив у розмові з керівником бюро нацбезпеки Польщі, повідомляє пресслужба українського міністерства.

За повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону "Рава-Руська - Гребенне" польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Одного з пасажирів, попередньо громадянина Ізраїлю, затримали невідомі особи.

"Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі перебувають жінки та діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", – наголосив Кубракова.

"Ми впевнені, що такі дії підтримує абсолютна меншість у Польщі. Впевнений, польській Уряд однозначно не підтримує подібні акції. Важливою є їхня негайна реакція", – додав віцепрем'єр.

У повідомленні зазначено, що станом на 17:30 ускладнено проїзд пасажирського транспорту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів" і "Зосін-Устилуг".

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Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" планували на кілька годин обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.