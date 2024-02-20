"Укрзалізниця" закликала аграріїв переорієнтувати вантажі на Угорщину

Заступник директора департаменту комерційної роботи компанії "Укрзалізниця" Валерій Ткачов закликав аграріїв переорієнтуватися з польського на угорський напрямок через спроби польських фермерів блокувати залізничні колії.

"У Польщі проходять страйки аграріїв. Не знаю, чим вони викликані, але сьогодні вже дійшло до блокування залізничних перевезень – під'їзних колій деяких терміналів і навіть спроби блокування магістральних колій. Ми чекаємо на реакцію правоохоронців Польщі. І взагалі, необхідно якось вирішити цю ситуацію. Угорщина готова ці вантажі транзитом пропускати через свою територію. І будь ласка, майте на увазі, що в Угорщині на сьогодні такої проблеми немає. Тому по можливості переорієнтуйте свої потоки і продовжуйте експортувати", – сказав Ткачов на онлайн-зустрічі з угорськими перевізниками, передає Інтерфакс-Україна.

На сьогоднішній день угорські стики недозавантажені, зазначив Ткачов. За його словами, є додаткові можливості збільшувати експорт та імпорт вантажів.

Що відбувається на кордоні

Раніше повідомлялося, що польські протестувальники біля ПП "Медика – Шегині" відкрили вантажний контейнер із с/г продукцією, вона висипалася на рейки. Віце-прем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи цей інцидент, назвав його "черговою політичною провокацією, спрямованою на поділ народів".

Польські протестувальники також блокували пасажирський потяг №119 Київ-Хелм і робили спроби заблокувати два вантажні потяги.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" планували на кілька годин обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу