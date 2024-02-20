Словаччина проти торговельних пільг для України без урахування вимог фермерів

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає пропозицію Європейської Комісії про продовження режиму лібералізації торгівлі з Україною, якщо не будуть враховані вимоги словацьких фермерів.

Про це Фіцо заявив на зустрічі з міністром сільського господарства Словаччини Річардом Такачем, передає Європейська правда.

Словацький прем'єр сказав, що лібералізація торгівлі "суттєво шкодить" країнам, які безпосередньо межують з Україною. Тому Братислава вимагає зокрема захисних заходів від імпорту українського зерна та меду.

"Однак Єврокомісія і багато країн-членів ЄС є глухими і сліпими. У святій боротьбі проти Росії дозволено все, навіть якщо словацькі фермери повинні вмирати в ім'я українських інтересів", – додав він.

Фіцо доручив представникам Словаччини не підтримувати пропозицію Єврокомісії, якщо не будуть прийняті зауваження, що захищають словацьких фермерів.

"Я вірю, що таку ж думку поділять Угорщина, Польща, Румунія та Болгарія", – зазначив прем'єр-міністр.

Голосування за продовження пільгового режиму торгівлі України з Євросоюзом має відбутись на засіданні Ради ЄС у середу, 21 лютого.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовільнила фермерів у країнах ЄС, що межують із Україною, які почали акції протесту – зокрема у Польщі.

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Наразі тривають переговори України щодо запровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн, відомо, що конкретних домовленостей вдалося досягти з Болгарією.