У північнокорейській ракеті, випущеній по Харкову, знайшли 75% американських деталей

Британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) виявила у північнокорейській балістичній ракеті, якою російські військові атакували Харків у січні 2024 року, сотні компонентів виробництва США та країн Європи.

Про це йдеться у звіті компанії, передає LIGA.net.

Експерти проаналізували 290 деталей із залишків ракети, випущеної по Харкову у січні 2024 року, і дійшли висновку, що 75% цих компонентів були розроблені й продані компаніями, зареєстрованими у США.

Крім цього, у звіті зазначено, що вони були виготовлені протягом останніх трьох років. Ще 16% компонентів розроблені підприємствами, зареєстрованими в Європі, і 9% – в Азії.

У звіті CAR зазначається, що виявлені деталі можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Німеччині, Китаї, Японії, Нідерландах, Швейцарії, Сінгапурі та на Тайвані. Зібрані дослідницькою організацією дані свідчать про те, що Північна Корея під час виробництва ракет покладається на західні технології.

КНДР могла закупити компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій, які були на неї накладені у 2006 році, стверджують дослідники.

2 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову. В результаті атаки одна людина загинула, ще понад 20 мирних мешканців отримали поранення.

6 січня в прокуратурі Харківської області заявили, що ракета, якою РФ вдарила по Харкову 2 січня, схожа на північнокорейську.

7 лютого окупанти завдали ракетних ударів по Харкову двома північнокорейськими балістичними ракетами. Внаслідок удару постраждали троє людей.

16 лютого Андрій Костін заявив, що з 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року РФ використала для ракетних обстрілів України щонайменше 24 ракети виробництва КНДР.