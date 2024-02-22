Блокування кордону з Польщею: "Укрпошта" знайшла альтернативні шляхи для відправлень експортерів

"Укрпошта" налагодила використання альтернативних шляхів через сусідні Словаччину, Молдову, Румунію, Угорщину. Тож затримки відправлень українських експортерів становлять максимум два дні.

Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора, передає Укрінформ.

"Ситуація на українсько-польському кордоні не могла не позначитися на діяльності національного поштового оператора. Втім, цей вплив не є суттєвим", – зазначили в компанії.

Зазначається, що "Укрпошта" здійснює операції в двох напрямках: експорт з України та імпорт в Україну, що знаходяться у зоні відповідальності саме міжнародних партнерів компанії. Що стосується експорту, то тут ситуація є більш керованою, і українські експортери не відчувають серйозних збільшень термінів доставки.

"Маючи досвід схожих страйків на кордоні, "Укрпошта" налагодила використання альтернативних шляхів через сусідні країни – Словаччину, Молдову, Румунію, Угорщину. Завдяки цьому товари українських експортерів потрапляють до європейських аеропортів із незначними затримками і далі розлітаються по світу. Відхилення становить один – максимум два дні", – зазначають в компанії.

Що ж до імпортних операцій, які здійснюють партнери "Укрпошти" і в зоні відповідальності яких є перетин кордону, за цим напрямком доводиться реалізовувати альтернативні рішення.

Наприклад, перезавантаження товарів з великих вантажівок на маленькі, які в спрощеному режимі перетинають кордон на різних пунктах пропуску, або використання залізниці.