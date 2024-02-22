Новини

Блокування кордону з Польщею: "Укрпошта" знайшла альтернативні шляхи для відправлень експортерів

2340
укрпочта,укрпошта
"Укрпошта" налагодила використання альтернативних шляхів через сусідні Словаччину, Молдову, Румунію, Угорщину. Тож затримки відправлень українських експортерів становлять максимум два дні.

Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора, передає Укрінформ.

"Ситуація на українсько-польському кордоні не могла не позначитися на діяльності національного поштового оператора. Втім, цей вплив не є суттєвим", – зазначили в компанії.

Зазначається, що "Укрпошта" здійснює операції в двох напрямках: експорт з України та імпорт в Україну, що знаходяться у зоні відповідальності саме міжнародних партнерів компанії. Що стосується експорту, то тут ситуація є більш керованою, і українські експортери не відчувають серйозних збільшень термінів доставки.

"Маючи досвід схожих страйків на кордоні, "Укрпошта" налагодила використання альтернативних шляхів через сусідні країни – Словаччину, Молдову, Румунію, Угорщину. Завдяки цьому товари українських експортерів потрапляють до європейських аеропортів із незначними затримками і далі розлітаються по світу. Відхилення становить один – максимум два дні", – зазначають в компанії.

Що ж до імпортних операцій, які здійснюють партнери "Укрпошти" і в зоні відповідальності яких є перетин кордону, за цим напрямком доводиться реалізовувати альтернативні рішення.

Наприклад, перезавантаження товарів з великих вантажівок на маленькі, які в спрощеному режимі перетинають кордон на різних пунктах пропуску, або використання залізниці.

Автор: Юлiя Далецька

ТОП-новини
всі новини