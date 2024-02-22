Вартість утримання непрацюючих аеропортів України оцінили у 52 мільйони євро на рік

Для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів необхідно 52 млн євро на рік.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковец в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми підрахували, що вартість підтримки експлуатаційної готовності аеропортів в Україні становить близько 52 млн євро на рік", – сказав він.

Водночас Янковец зазначив, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" у грудні отримав із бюджету близько 1,5 млн євро – цього вистачило лише на виплату зарплат персоналу та сплату податків.

"Це дуже маленькі гроші, їм потрібно набагато більше – на підтримку інфраструктури, обладнання", – вважає гендиректор ACI EUROPE.

Він нагадав, що протягом 2024-2027 років Україна отримуватиме підтримку в розмірі 50 млрд євро в рамках фонду Ukrainian Facility, який наповнюватиметься з бюджету Євросоюзу. Гендиректор ACI EUROPE закликав український уряд направити частину цих коштів на підтримку експлуатаційної готовності українських аеропортів.

Він також зазначив, що не можна забувати про аеропорти, які зазнали руйнувань, зокрема, про Харків і Запоріжжя. Вже зараз потрібно розпочинати планування, як повертати їх до життя, додав Янковец.

Глобальна конфедерація ACI представляє аеропортову галузь у світі. Об'єднує 561 аеропорт у 54 країнах світу, ACI має представництва у Гонконгу, Панамі, Касабланці, Вашингтоні, Монреалі, Брюсселі. ACI співпрацює з урядами та європейськими установами. Зокрема з Єврокомісією, Європейським парламентом, Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA), проектом SESAR, Європейською організацією з безпеки аеронавігації Eurocontrol, Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).

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