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Рада ухвалила реформу корпоративного управління для державних компаній

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Рада ухвалила корпоративну реформу держкомпаній
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава".

За ухвалення відповідного законопроєкту №5593д у другому читанні проголосували 262 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Не пройшло і 10 років. Якщо точніше, тільки 9 років цей закон чекав свого прийняття", – зауважив депутат.

Він додав, що ухвалення цього закону є однією з вимог для отримання Україною допомоги у розмірі $1,4 млрд від Світового банку. 

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5593-д ще у липні 2021 року на виконання зобов'язань України перед МВФ. 

У пояснювальній записці його метою вказано "удосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава". Для цього пропонується:

  • розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності; оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;
  • передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;
  • віднести до виключної компетенції наглядової ради призначення та звільнення керівника державних компаній;
  • встановити, що рішення про виплату та розмір дивідендів затверджуватимуть на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики;
  • визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;
  • надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній та затверджувати Політику винагороди керівників державних компаній.

Автор: Михайло Орлюк

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