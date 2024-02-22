Австрія перевіряє контроль за відмиванням грошей у Raiffeisen Bank

Фінансовий регулятор Австрії Financial Market Authority перевіряє Raiffeisen Bank International щодо невдач у боротьбі з відмиванням грошей.

Про це повідомив австрійський банк у своєму щорічному звіті, передає Reuters.

Регулятор перевіряє платежі за участю трьох клієнтів, оброблені між 2017 і 2020 роками, у рамках запиту, який може призвести до штрафів.

Банк був поінформований про запит у січні 2023 року. У банку заявили, що австрійський регулятор вважає, що банк "не повністю виконав свої адміністративні зобов'язання".

Австрійська перевірка стосується платежів за участю Росії і даних, виявлених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів в рамках проєкту під назвою Cyprus Confidential.

Cyprus Confidential – глобальне розслідування на базі витоку 3,6 млн документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Його під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і німецького Paper Trail Media провели 270 журналістів із 69 медіа.

Представник банку заявив, що банк оскаржить будь-яке покарання, хоча жодного з них ще не було винесено.

Як повідомлялося, група Raiffeisen Bank International знову відкладає анонсовані раніше плани щодо виокремлення свого російського бізнесу, яке банк планував завершити до кінця 2023 року.

У березні RBI оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії. Однак, за даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної росією проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Нагадаємо, у березні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".