Рада провалила законопроєкт про єдиний реєстр отримувачів соцвиплат

Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про Єдиний соціальний реєстр".

Відповідний законопроєкт №10068 у першому читанні підтримав лише 221 депутат за мінімально необхідної кількості 226 голосів, свідчать дані на сайті парламенту.

Пропозиції направити документ на повторне перше читання та на доопрацювання також не набрали потрібної кількості голосів.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт мав врегулювати питання наповнення, функціонування та адміністрування Єдиного соціального реєстру, призначеного для обліку даних отримувачів усіх видів соціальної підтримки.

Автори документа зауважують, що Єдиний соціальний реєстр вже створено за рішення уряду в рамках експериментального проєкту, він є основою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка належить до відповідальності Мінсоцполітики. Однак без ухвалення окремого закону розпорядники Єдиного соціального реєстру не можуть отримати дані про внесених до нього осіб з інших реєстрів.

"Це призводить до неможливості своєчасного отримання органами, які наділені повноваженнями на надання певних видів соціальної підтримки, повної інформації про осіб, що звернулися за нею", – йдеться у пояснювальній записці.

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Як повідомлялося, дослідна експлуатація Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) розпочалася на початку лютого 2022 року. У Мінсоцполітики прогнозували, що її запровадження зменшить витрати на утримання органів соціального захисту населення на понад 6 млрд грн на рік.

Також очікувалося, що ЄІССС забезпечить повну верифікацію соціальних виплат, дозволить уникнути існування "двійників" та "мертвих душ" у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних, поданих заявником ще на стадії опрацювання заяви. Разом з запровадженням електронного документообігу це мало заощадити ще мінімум 5 млрд грн на рік.

Основою ЄІССС є Єдиний соціальний реєстр (ЄСР), в якому сконцентрована інформація про кожного, хто має право, отримує чи колись отримував будь-який вид державної соціальної підтримки.