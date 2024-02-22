Новий спосіб залучення коштів для аграріїв: Рада ухвалила закон про аграрні ноти

Верховна Рада ухвалила закон "Про аграрні ноти".

Ухвалення відповідного законопроєкту №9266 у другому читанні підтримали 263 народні депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

До другого читання змінили назву законопроєкту – раніше у ній йшлося про електронні аграрні розписки, а також внесли низку інших змін.

Верховна Рада схвалила законопроєкт №9266 у першому читанні в липні 2023 року.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті запровадити поряд з традиційними паперовими аграрними розписками новий фінансовий інструмент кредитування сільськогосподарського виробництва.

Зокрема, в ухваленій Радою версії закону визначено, що "аграрна нота – це неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов'язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером".

Аграрні ноти випускатимуть в електронній формі у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах з відображенням у Реєстрі аграрних нот, вони можуть перебувати як в обмеженому обігу, так і у вільному обігу, без обмеження торгівлі на організованих ринках капіталу.

Закон також регулює відносини, що виникають під час видачі, обігу, припинення електронних аграрних нот, звернення стягнення за електронними аграрними нотами.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення дозволить: