Зеленський знайшов нову посаду для колишнього голови "Укроборонпрому" Гусєва

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього керівника концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджані.

Відповідний указ №86 від 22 лютого оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Водночас указом №85 Зеленський звільнив чинного посла Україні в Азербайджані Владислава Каневського.

Як повідомлялося, Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора концерну "Укроборонпром" у червні 2023 року. Він обіймав цю посаду з грудня 2020 року.

За даними ЗМІ, причиною звільнення стало те, що Гусєв провалив виконання програми створення ракетного озброєння. Гусєв нібито просив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти, але тоді ствердної відповіді від президента він не отримав.

До призначення головою "Укроборонпрому" Юрій Гусєв був головою Херсонської обласної державної адміністрації (липень 2019 року - грудень 2020 року).