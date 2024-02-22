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Рада створила спеціальну комісію для захисту прав бізнесу

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інвестиції
Верховна Рада вирішила створити Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів.

Відповідний проєкт постанови №10430 підтримали 307 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Основними завданнями Тимчасової спеціальної комісії у документі визначено:

  • підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;
  • визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;
  • забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);
  • здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

Головою Тимчасової спеціальної комісії обрано Галину Янченко ("Слуга народу"), а заступником – Ларису Білозір (група "Довіра"). Загалом до її складу увійшли 15 депутатів.

Як повідомлялося, після численних скарг бізнесу на тиск правоохоронних органів президент Володимир Зеленський своїм указом №21/2024 від 23 січня увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Серед іншого, рішенням РНБО Офісу генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції , БЕБ та СБУ рекомендовано:

  • утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо це може заблокувати підприємницьку діяльність;
  • провести у тримісячний строк аудит обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях щодо бізнесу та визначити доцільність їх подальшого застосування;
  • провести аудит кримінальних проваджень у справах про правопорушення, що посягають на функціонування економіки держави;
  • за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Vadym 3930b8e6
    Ця Рада вжу на чемоданах. Яка комісія
  • Viden
    давайте зразу і комісію по за захисту цієї комісії ! не забудьте про комісійні для себе...
  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    Так уже была ИНВЕСТ НЯНЯ от Зеленского , что не справляется ? Стесняюсь спрасить а от кого надо бизнес защищать , от зелёной власти ?
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