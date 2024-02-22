Рада створила спеціальну комісію для захисту прав бізнесу

Верховна Рада вирішила створити Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів.

Відповідний проєкт постанови №10430 підтримали 307 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Основними завданнями Тимчасової спеціальної комісії у документі визначено:

підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;

визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;

забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);

здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

Головою Тимчасової спеціальної комісії обрано Галину Янченко ("Слуга народу"), а заступником – Ларису Білозір (група "Довіра"). Загалом до її складу увійшли 15 депутатів.

Як повідомлялося, після численних скарг бізнесу на тиск правоохоронних органів президент Володимир Зеленський своїм указом №21/2024 від 23 січня увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Серед іншого, рішенням РНБО Офісу генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції , БЕБ та СБУ рекомендовано: