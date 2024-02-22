Візьмуть досвід України: Велика Британія інвестує $5,5 мільярда у створення дронів

Велика Британія інвестує щонайменше 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,5 млрд) у безпілотники для збройних сил країни, взявши за приклад досвід використання дронів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду, передає Укрінформ.

У заяві йдеться, що оборонна стратегія Великої Британії щодо безпілотників розроблена "на основі уроків, засвоєних в Україні". Вона дозволить задіяти інноваційні можливості у всій оборонній сфері країни.

Зазначається також, що першочерговим завданням залишається успішна реалізація українсько-британської ініціативи з постачання в Україну 4 тис. безпілотників.

"Конфлікт в Україні став інкубатором для нових способів ведення війни, і ми повинні вивчити та застосувати ці уроки, отримані в тяжких боях. Здатність швидко розробляти і модернізувати системи без екіпажу стане ключовим фактором для отримання переваги на полі бою, і ми маємо скористатися цією можливістю, аби розвивати і підтримувати такі навички і спроможності у Великій Британії", – заявив міністр оборонних закупівель Сполученого Королівства Джеймс Картлідж.

В уряді Великої Британії додали, що з 2,5 млрд фунтів стерлінгів, які будуть витрачені на підтримку України в наступному фінансовому році, понад 200 млн фунтів стерлінгів спрямують на постачання Україні безпілотних систем.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія спільно з Латвією очолить велику коаліцію з розробки безпілотників для України.