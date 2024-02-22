Тігіпко стане власником вагонобудівного заводу в Австрії

Кіпрська T.A.S. Overseas Investments Limited, що входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка, стане мажоритарним власником австрійського виробника вагонів TransAnt GmbH.

Відповідний дозвіл на придбання понад 50% у статутному капіталі австрійської компанії Антимонопольний комітет України надав 22 лютого.

TransAnt GmbH – спільне підприємство австрійських ÖBB Rail Cargo Group, voestalpine Stahl GmbH та групи "ТАС" з виробництва інноваційних та економічно ефективних залізничних вантажних вагонів.

На початку 2023 року група "ТАС" Тігіпка стала інвестором вагонобудівного спільного підприємства австрійських voestalpine та ÖBB Rail Cargo з часткою 40%, при цьому частка voestalpine Stahl у СП скоротилася з 80,2% до 48,1%, Rail Cargo Group – з 19,8% до 11,87%, зазначає Інтерфакс-Україна.

У жовтні того ж року в рамках інноваційного проекту з австрійськими партнерами "Дніпровагонмаш", що входить до групи ТАС, відвантажив перші полегшені модульні вантажні вагони (MultiBOX) для експлуатації на залізницях Євросоюзу.

Сам Тігіпко зазначив, що створене СП із австрійськими партнерами, виробляючи 100 вагонів на місяць для "вузької" колії, стане третім виробником у Європі.

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Інноваційний вагон компанії TransANT представляє платформу з регульованою при виробництві довжиною, що може використовуватися для транспортування контейнерів. На платформу встановлюються різні вантажні модулі (надбудови).

Групі "ТАС" Тігіпка вже належить "ТАС Дніпровагонмаш" – одне з провідних підприємств України з проектування та виготовлення вантажних вагонів. Річна потужність виробництва – 9 тис. вагонів.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Дніпрометиз ТАС" Тігіпка придбати понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Нейл"– великого українського виробника цвяхів та різних засобів кріплення.