Бояться санкцій: У Бразилії відмовилися заправляти літак Лаврова

В аеропорту Ріо-де-Жанейро борту глави Міністерства закордонних справ Росії Сергєя Лаврова – Іл-96 із реєстраційним номером RA-96019 – відмовили в заправці гасом. Оператор аеропортового обслуговування Vibra Energia послався на загрозу американських санкцій, які забороняють постачання літаків уряду РФ.

Як пише The Moscow Times, у результаті під загрозою зриву опинився переліт Лаврова до Бразиліа, де російський міністр планував зустріч із президентом країни Луїсом Інасіо да Сілвою.

Згодом Лавров планував повернутися до Москви й розглядалася можливість заправити його борт гасом бразильських ВПС. Але план не спрацював: за офіційною версією у військових не знайшлося достатньо палива. В результаті Лаврову довелося летіти до столиці Бразилії як попутник літаком міністра закордонних справ Мауро Вієйри.

Напередодні вильоту до Латинської Америки Лавров знову повторив, що спроби ізолювати Росію провалилися, і звинуватив США у створенні хаосу в світі, який, за словами російського міністра, впевнено рухається до "багатополярності" та "справедливості".

У Венесуелі Лавров запропонував "разом добиватися справедливості" в питаннях конфіскації суверенних активів, а на Кубі анонсував новий кредит для країни, якійпрезидент РФ Владімір Путін у 2014 році списав $32 млрд боргу, а минулого – дозволив п'ять років не виплачувати взяті позики.