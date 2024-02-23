"Нова пошта" збирається купити львівську будівельну компанію

"Нова пошта" збирається придбати ТОВ "Нова девелоп" (село Сокільники Львівської області), основним видом діяльності якого зазначено надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Антимонопольний комітет України надав "Новій пошті" дозвіл на придбання частки, що забезпечує перевищення 50% голосів у "Нова девелоп", передає Інтерфакс-Україна.

У держреєстрі вказується, що зареєстрована наприкінці травня 2023 року "Нова девелоп" є правонаступником "Бест Логістик Груп", яке займалося будівництвом та наданням в оренду логістичних комплексів та входило до девелоперського холдингу повного циклу Globus.

"Бест Логістик Груп" уже співпрацювало з "Новою поштою" при будівництві сортувального терміналу у Львові в 2019 році, інвестиції у створення якого становили майже 10 млн євро, при цьому вкладення "Нової пошти" – приблизно 4 млн євро.

За словами співзасновника групи компаній NOVA (куди входить "Нова пошта") В'ячеслава Климова, "Нова пошта" відповідала за обладнання, тоді як "Бест Логістик Груп" – за будівництво будівлі.

На сайті Globus зазначено, що в його портфелі знаходиться понад 10 проєктів на різній сталі реалізації площею 220 тис. кв. м, що розвиваються разом із партнерами. Серед них є житлові будинки преміум та комфорт класів, логістичні термінали, бізнес-центри, готелі та багатофункціональні комплекси, тоді як площа вже реалізованих проєктів складає 96 тис. кв. м.

Також наголошується, що група є стратегічним партнером "Нової пошти", що має власну виробничу базу у вигляді двох бетонних заводів.

Статутний капітал "Нова девелоп", згідно з держреєстром, становить 186,4 млн грн, тоді як у "Бест Логістик Груп" він був на рівні 1 млн грн. Бенефіціаром через корпоративний венчурний інвестфонд "Магістрат інвест" вказано Володимира Феніка.