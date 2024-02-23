МВФ та Україна домовились про умови виділення нового траншу на $900 мільйонів

Співробітники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Ця угода підлягає схваленню Радою виконавчих директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку після завершення роботи місії МВФ щодо перегляду програми.

Зазначається, що Україна виконала всі структурні маяки та всі, крім одного, кількісні критерії ефективності. Йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов'язано з блокуванням кордонів.

Ураховуючи це, Рада виконавчих директорів МВФ розгляне питання щодо надання Україні траншу в сумі 663,9 млн СПЗ або близько $880 млн в еквіваленті.

"Під час роботи місії фахівці МВФ переконалися, що українська влада залишається відданою курсу структурних реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, підтримки цілей розвитку та наближення вступу до ЄС", – йдеться у повідомленні.

Утримання макроекономічної та фінансової стабільності разом із значним зовнішнім фінансуванням забезпечило потужніше, ніж очікувалося, відновлення економіки в минулому році. Так, МВФ підвищив оцінку зростання ВВП за підсумками 2023 року з 4,5% до 5%.

Водночас з огляду на те, що війна триває, а також на затримку з надходженням зовнішнього фінансування фахівці МВФ очікують, що зростання української економіки у 2024 році сповільниться до 3-4%.

Як повідомлялося, 12 лютого 2024 року команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у Києві.

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).

Транші за програмою надаються за результатами переглядів. У 2023 році Україна отримала від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Цього року Україна має змогу отримати від МВФ чотири транші загальним обсягом 4 млрд СПЗ ($5,4 млрд)

Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $122 млрд за базовим сценарієм.