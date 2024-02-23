Блокада кордону: Понад 2400 вантажівок чекають у чергах на виїзд з Польщі

Станом на ранок 23 лютого, у чергах на перетин кордону на території Польщі чекають понад 2400 вантажних транспортних засобів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Черги на території Польщі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх напрямках, де відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, станом на ранок становлять десь 2460 вантажівок. Найбільше – напроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", – зазначив він.

За словами Демченка, фактично найнижчі показники перетину кордону вантажівками, як і днем раніше, спостерігаються по напрямку пунктів пропуску "Шегині" і "Ягодин".

"Наприклад, по "Шегиням" кордон за добу перетнуло десь 60 вантажних транспортних засобів. І близько 60 вантажівок також перетнуло кордон по напрямку "Ягодина", але всі ці машини по "Ягодину" – у бік України. Бо за останні дні польська сторона не приймає жодної вантажівки, яка рухається з України у бік Польщі по цьому напрямку", – поінформував речник.

Водночас він зазначив, що українські прикордонники наразі не фіксують блокування громадського транспорту на пунктах перетину кордону.

Демченко додав, що зараз пасажиропотік загалом є невисоким.

"Фактично він коливається десь на рівні 55-70 тисяч осіб на добу у обох напрямках. І черг для легкових авто і автобусів на виїзд з України зараз немає", – поінформував він.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.