У Польщі висипали ріпак з українських зерновозів. Вантаж прямував до Німеччини

Зранку 23 лютого на станції "Дорогуськ" невідомі відкрили люки двох зерновозів та висипали ріпак, який прямував до Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща. Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі.

"Укрзалізниця" готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Водночас у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструкутри заявили, що були вскриті три зерновози.

"Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.

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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу