НАЗК склало протокол на Шурму за вплив на виплати для окупованих СЕС його брата. Заступник Єрмака відреагував (оновлено)

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення щодо заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми через порушення ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, у 2022 році Шурма організував при Офісі президента Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. До участі в засіданнях комітету були залучені ключові інституції, дотичні до сфери електроенергетики.

"Маючи приватний інтерес у вказаній сфері, Ростислав Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів та, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, брав участь в обговоренні та прийнятті на засіданнях Комітету рішень, які стосувалися його приватного інтересу", – наголосили антикорупціонери.

Зокрема, НАЗК встановило, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. Сам Ростислав Шурма у період з 2019-го по 2021 рік був у складі наглядової ради АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Геліос", що є співзасновником трьох із названих вище компаній.

Водночас станом на липень 2022 року, коли відбулось перше засідання Комітету під головуванням Ростислава Шурми, у держпідприємства "Гарантований покупець" була суттєва заборгованість по розрахунках за електроенергію, придбану у компаній Олега Шурми – майже 254 млн грн.

"Прагнучи забезпечити "Гарантованого покупця" додатковим джерелом фінансування та сприяти погашенню заборгованості перед компаніями брата, Ростислав Шурма на засіданнях Комітету 23 серпня та 7 вересня 2022 року спонукав "Укренерго" та "Гарантований покупець" підписати та затвердити у НКРЕКП акти приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень, травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий-червень 2022 року", – пояснили в НАЗК.

Відтак, рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу Ростислава Шурми. А саме – створення умов для успішності бізнесу брата, наголошують у Нацагентстві.

Складений НАЗК за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) протокол щодо дій Ростислава Шурми скеровано до суду. У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу.

Сам Ростислав Шурма заперечує звинувачення у сприянні виплаті сотень мільйонів гривень компаніям свого брата. Водноча наведені у повідомленні НАЗК факти він не прокоментував.

"Сьогодні НАЗК спробувало зробити мені неприємну несподіванку. Я отримав від них так званий протокол, а насправді – юридично нікчемний документ. Здивувався тому, як поважний орган міг опуститися до таких дурниць. Єдина мета його складання – це дискредитація мене як керівника та нанесення шкоди моїй діловій репутації. Я навіть не хочу витрачати час і не вважаю правильним виправдовуватися за нісенітниці, які там написані", – написав Шурма у Facebook.

Він вчергове назвав публікацї про бізнес свого брата у ЗМІ "замовними матеріалами", а також висловив переконання, що НАЗК не зможе підтвердити складений щодо нього протокол в українських судах.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Всі про це знали. Чому окуповані сонячні станції брата заступника голови ОП Шурми отримали 320 млн грн

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко – колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.