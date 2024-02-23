Кабмін затвердив індексацію пенсій на 7,9% з 1 березня. Раніше йшлося про 13%

Кабінет міністрів схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року на 7,9%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду у Львівській області.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн", – зазначив він.

За словами прем’єра, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців – 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців".

Крім того, з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій, додав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше у Мінсоцполітики заявляли, що пенсії з 1 березня 2024 року проіндексують на 13%, але уточнювали, що це попередні розрахунки, остаточно коефіцієнт індексації буде відомий ближче до кінця лютого. Такі ж попередні розрахунки називав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у січні цього року.