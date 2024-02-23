Україна почала продавати електроенергію в Угорщину за новими правилами

Україна почала торгувати електроенергією з Угорщиною. Перші аукціони відбулися 22 лютого.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вчора компанія провела перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO.

"Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС", – пояснили в "Укренерго".

Загалом експорт електроенергії сьогодні здійснюється зранку і далі протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, а також в нічні години з Молдови.