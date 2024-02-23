Нацкомісія виявила ще 10 небезпечних інвестиційних проєктів
Відтак, до переліку тепер входять 265 сумнівних інвестпроєктів, свідчить інформація на сайті НКЦПФР.
Серед останніх доданих до переліку такі проєкти:
- Sun Miner;
- S-Forex;
- S-Pharmaceutical;
- S-IPO;
- 4XC;
- FXGT;
- IUX Markets;
- T4Trade;
- KOT4X;
- SimpleFX.
У Нацкомісії нагадали, що діяльність таких проєктів на території України жодним чином не регулюється, том потенційним інвесторам загрожує ризик втрати інвестицій.
"Комісія активно працює над виявленням проєктів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів. І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема, це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проектів", – зазначив Іраклій Барамія, член НКЦПФР, який відповідає за цей напрямок роботи в регуляторі.
Як повідомлялося, на початку лютого НКЦПФР вже включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів 11 кейсів.