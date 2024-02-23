Нацкомісія виявила ще 10 небезпечних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до переліку ненадійних інвестиційних проектів ще 11 кейсів.

Відтак, до переліку тепер входять 265 сумнівних інвестпроєктів, свідчить інформація на сайті НКЦПФР.

Серед останніх доданих до переліку такі проєкти:

Sun Miner;

S-Forex;

S-Pharmaceutical;

S-IPO;

4XC;

FXGT;

IUX Markets;

T4Trade;

KOT4X;

SimpleFX.

У Нацкомісії нагадали, що діяльність таких проєктів на території України жодним чином не регулюється, том потенційним інвесторам загрожує ризик втрати інвестицій.

"Комісія активно працює над виявленням проєктів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів. І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема, це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проектів", – зазначив Іраклій Барамія, член НКЦПФР, який відповідає за цей напрямок роботи в регуляторі.

Як повідомлялося, на початку лютого НКЦПФР вже включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів 11 кейсів.