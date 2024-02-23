Байден оголосив про нові санкції проти Росії. Хто під них потрапив? (оновлено)

США запроваджують нові санкції проти Росії у відповідь на агресію проти України та через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у заяві президента Джо Байдена напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Сьогодні я оголошую про понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, який був сміливим антикорупційним активістом і лідером опозиції до Путіна", – йдеться у заяві Байдена.

Санкції стосуватимуться осіб, пов’язаних із ув’язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислового комплексу, закупівельних мереж і компаній в інших країнах, які ухиляються від дотримання санкцій, уточнив президент США.

"Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", – додав Байден.

В Управлінні з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) уточнили, що до санкційних списків додано майже 300 пов'язаних із Росією фізичних і юридичних осіб, передає Інтерфакс-Україна. Разом Казначейство і Держдеп запроваджують санкції щодо більш як 500 суб'єктів.

Зокрема, США ввели санкції проти російської Національної системи платіжних карток (НСПК) – оператора банківських карток "Мир", а також восьми російських банків: "Авангард", "Міжнародний фінансовий клуб" (МФК), "Ростфінанс", "Челіндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Морський банк" та "Бистробанк".

Також до санкційного списку внесли "СПБ банк", що є розрахунковим депозитарієм російсьокї "СПБ біржі".

Крім того, США внесли до SDN List декілька великих російських металургійних компаній, які досі уникали американських санкцій. Зокрема, йдеться про "СУЕК", "Мечел", "Трубну металургійну компанію".

До санкційоного списку США також потрапили великі російські нафтогазові і суднобудівельні компанії – "РусХімАльянс", ТОВ "НОВАТЕК-Мурманськ", ТОВ "Сучасний морський арктичний транспорт СПГ", ТОВ "Суднобудівний комплекс "Зірка", а також "Росгеологія" та більшість її дочірніх структур.

Окрім того, санкції запроваджені проти російських інвесткомпаній Elbrus Capital, BSF Capital та Orbita Capital Partner, які інвестують у високотехнологічні російські компанії.

Читайте також: Замінити фінансову допомогу США для України неможливо, – Білий дім

Як повідомлялося, сьогодні Європейський Союз ухвалив 13-й пакет антиросійських санкцій з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нові санкції передбачають обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.