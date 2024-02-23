Кабмін виділив 500 мільйонів на будівництво Національного меморіалу

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на створення Національного військово-меморіального кладовища.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні у п'ятницю, 21 лютого, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Мова йде про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", – уточнив прем'єр.

"Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять. Для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, держустанова "Національне військове меморіальне кладовище" Міністерства у справах ветеранів 29 січня замовила проєктування першої черги будівництва меморіалу за 40,38 млн грн. Вона включає перший-другий пускові комплекси, кошторисна вартість будівництва складає 1,54 млрд грн, саме будівництво триватиме 2,5 року.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище?

У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила змінити місце розташування Меморіалу за рішенням уряду. Відтак, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Проєкт Національного меморіалу

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

Проєкт Національного меморіалу

Раніше Меморіал планувалося звести на Броварському проспекті у Дніпровському районі міста Києва біля Биківні, для цього Верховна Рада у травні 2023 року ухвалила окремий закон.

Однак в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявили, що проведене Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили" обстеження ділянок показало, що вони можуть містити масові могили часів сталінських репресій, а також об’єкти Другої світової війни, які потрібно дослідити. Крім того, виділена територія може виявитися замалою, адже для створення меморіалу "доцільно обирати земельну ділянку, яка матиме потенціал до розширення".

Нагадаємо, у 2022 році на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва. Орієнтовна площа меморіального кладовища мала становити 140 га. Однак проти цього виступала столична громадськість.

Нагадаємо, торік проєктні роботи попередньої стадії "Ескізний проект" Національного меморіалу виконало ТОВ "Інжиніринг-Холдинг" за 271 тис. грн. Позитивний експертний звіт щодо неї виконало ДП "Укрдержбудекспертиза" за 889 тис. грн.