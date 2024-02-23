Корпоратизація "Енергоатома": Компанія випустила акції на понад 300 мільярдів

НАЕК "Енергоатом" 21 лютого випустила акцій на загальну суму понад 306 млрд грн. Усі папери належать державі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"21 лютого компанія успішно та у визначені терміни подолала черговий етап корпоратизації – отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, 100% яких належатимуть державі Україна", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний крок є вкрай важливим для "Енергоатома," оскільки підкреслює зобов’язання щодо впровадження відкритих корпоративних стандартів та прозорості в управлінні.

Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"?

29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, яке є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства та повністю належить державі.

Цим же рішенням Кабмін призначив Петра Котіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом", а Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця – виконуючими обов’язки членів правління компанії.

Корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленським у березні 2023 року.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.