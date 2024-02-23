Кабмін передав на приватизацію готель Міноборони на Майдані незалежності у центрі Києва
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Кабінет Міністрів передав Фонду державного майна єдиний майновий комплекс державного підприємства "Готель "Козацький", що належало Міністерству оборони.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 23 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Він уточнив, що рішення ухвалено для подальшої приватизації готелю.
Готель "Козацький" знаходиться на Майдані незалежності, будівлю було зведено у 1979-1983 роках. Після введення в експлуатацію він перебував у підпорядкуванні Міністерства оборони СРСР, а тепер належить Міністерству оборони України.
Готель має 126 номерів, ресторан, кав'ярню, п'ять залів для конференцій та банкетів.