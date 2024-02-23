Гривня продовжує укріплюватись після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні укріплюється другий день підряд після рекордного падіння щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 26 лютого, на рівні 38,3527 грн/$, порівняно із 38,4803 грн/$ у п'ятницю.

У четвер курс гривні падав до нового історичного мінімуму – 38,6237 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,5628 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.