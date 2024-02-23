Влада Житомирщини витратить 360 мільйонів на ремонт лікарні за проєктом фірми Гринкевича із завищеними цінами

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА замовив ТОВ "Управляюча компанія "Комфорт-Буд" третю чергу реконструкції обласної дитячої лікарні вартістю 361 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами договору, до кінця року потрібно завершити третю чергу реконструкції майнового комплексу КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної ради у селі Станишівка. Йдеться про третій блок лікувального корпусу, зведеного у 1984 році.

Проєктувальником реконструкції є ТОВ "Будівельний альянс Монтажпроект" Романа Гринкевича – сина львівського забудовника Ігоря Гринкевича, затриманого у межах кримінальної справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Позитивний експертний звіт до цього проєкту виконало державне підприємство "Західний експертно-технічний центр" Держпраці.

Третина суми угоди –126 млн грн піде на устаткування, переважно медичне. Включивши обладнання у кошторис будівництва, замовник уникнув необхідності проводити відкриті торги для його закупівлі. Крім того, у кошторисі не вказали точних характеристик устаткування, які б дозволили порівняти його ціни з ринковими.

Ще чверть суми – 92 млн грн піде на матеріальні ресурси. Найбільші суми відведено на двері, вікна і підвісні стелі, чиї детальні характеристики невідомі. Водночас ціни на цеглу та арматуру, характеристики яких вказані у кошторисі, виявилися завищеними.

При цьому керамічну цеглу М100 у кошторисі врахували по 10,45 грн за штук (тут і далі ціни з ПДВ). Нещодавно той же Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА для реконструкції ліцею в Малині замовляв її по 8,40 грн, що на 20% дешевше, зазначає "Житомир.Info". "Епіцентр" продає її по 7,90 гр за штуку, що на 24% дешевше.

Арматурну сталь класу А-500 діаметром 10 мм врахували у кошторисі по 39 324 грн за тонну. Компанія "Iron World" продає її по 27 800 грн, а "Метінвест-СМЦ" – по 30 240 грн за тонну. Це на 29% та 23% дешевше від кошторису. На тендері Управління капітального будівництва Житомирської міської ради щодо укриття така арматура коштувала по 34 104 грн/т, що 13% дешевше.

Крім того, додатково у кошторис заклали 75 млн грн на покриття витрат, пов’язаних з інфляцією.

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Нині Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА очолює Сергій Сорокін.

Житомирською "УК "Комфорт-Буд" володіють місцеві жителі Олександр Петровський та Микола Балакішієв, який до 2021 року працював у поліції. Директором є батько останнього Станіслав Балакішієв, який у 2015 році балотувався у Житомирську міськраду від "Самопомочі".

За даними системи "YouControl", у 2020-2021 роках партнеркою Петровського по фірмі була Галина Рачковська. Видання "20 хвилин. Житомир" писало, що це мати Віри Рачковської-Долгих, керівниці Управління по зв’язках з громадськістю Житомирської міськради.

Загалом із 2016 року компанія отримала державних підрядів на 1,24 млрд грн, переважно у нинішнього замовника. Зокрема у березні 2022 року він замовив їй першу (перший блок лікувального корпусу), другу (другий блок лікувального корпусу), четверту (поліклініка) та п’яту (адміністративно-господарські будівлі) черги реконструкції цієї ж лікарні на 359 млн грн.

Тендери, за якими уклали договори, були оголошені ще до початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 2023 року договори розірвали за згодою сторін із нульовою оплатою.