"Єдність рятує світ": Нацбанк презентував нову вертикальну банкноту

Національний банк України з 23 лютого 2024 року вводить у обіг нову пам’ятну банкноту "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень.

Це друга пам’ятна банкнота, випущена від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії", – зазначається у повідомленні.

"Наша нова банкнота – символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка також гартується", – наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пам’ятна банкнота "Єдність рятує світ" номіналом 50 гривень, її тираж становить 300 тисяч штук (у сувенірній упаковці), що додає банкноті колекційної цінності. Розмір банкноти – 80х165 мм. Реалізація пам’ятних банкнот розпочнеться з 7 березня.

Банкнота має серію ЄС з номерами 0000001–0300000, є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Банкнота "Єдність рятує світ" має оригінальний дизайн, виконаний вертикально.

На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу. У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України.

По центру пам’ятної банкноти розміщено напис "ЄДНІСТЬ РЯТУЄ СВІТ", а поряд – надписи українською та англійською мовами:

Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля;

Unity and solidarity with the Ukrainian people are bringing closer Ukraine’s victory in the fight against the Russian aggressor, and are saving the world from the chaos and darkness of violence.

Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба.

Нова банкнота номіналом 50 гривень