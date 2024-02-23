Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з Євросоюзом
"Приєднання України до роумінгової зони Європейського Союзу – це ще один крок на шляху до цифрового безвізу з ЄС. Україна взяла на себе зобов'язання впровадити законодавство ЄС щодо роумінгу до квітня 2024 року. Це виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій", – сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Надалі очікується ухвалення законопроєкту народними депутатами України загалом.
Роумінг у Європі
Європейська Комічія 9 липня 2023 року погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.
Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.