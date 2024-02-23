Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з Євросоюзом

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Українці зможуть не платити додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою. Це правило стосуватиметься і європейців, які завітали до України.

"Приєднання України до роумінгової зони Європейського Союзу – це ще один крок на шляху до цифрового безвізу з ЄС. Україна взяла на себе зобов'язання впровадити законодавство ЄС щодо роумінгу до квітня 2024 року. Це виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій", – сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Надалі очікується ухвалення законопроєкту народними депутатами України загалом.

Роумінг у Європі

Європейська Комічія 9 липня 2023 року погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року. Вона передбачає взаємне зниження тарифів у роумінгу.