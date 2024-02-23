Вже укладені контракти на закупівлю 500 тисяч дронів, – Мінцифри

Вже законтрактовано вже понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Про це перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді 23 лютого, свідчить стенограма засідання.

На питання, на якому етапі знаходиться виконання плану з випуску в Україні 1 млн дронів, Вискуб зазначив, що "на сьогоднішній день щодо контрактування, це понад 50% точно".

Він наголосив, що контрактування дронів йде за планом і навіть із випередженням.

"Можливість ринку, вона в 2-3 рази більша, і ми сподіваємося, що завдяки створенню коаліції дронів, завдяки можливості направити міжнародні ресурси в український ринок, ми зараз активно ведемо ці переговори, зазначена цифра в 1 млн, вона буде набагато перевиконана", – додав Вискуб.

Раніше міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.