Мінекономіки визначило ключові показники вартості розмінування

Міністерство економіки України виділило ключові показники, що визначають вартість розмінування земель сільгосппризначення. Зокрема, це наявність рослинності, ступінь забрудненості ділянки та тип ґрунтів.

Про це повідомив заступник міністра Ігор Безкаравайний на українсько-польській конференції з розмінування, передає Інтерфакс-Україна.

"Найбільшою проблемою на даному етапі є ціноутворення. Ми починаємо розробляти модель розрахунку вартості робіт. Ми ідентифікували три показники, які впливатимуть на вартість робіт: наявність рослинності, ступінь забрудненості ділянки та тип ґрунтів", – сказав Безкаравайний.

За його словами, ще одне важливе питання – формування прозорої науково-обґрунтованої системи пріоритету розмінування ділянок.

"Нам потрібна модель, за якою ми визначатимемо, яка територія буде розмінована в першу чергу, яка – в другу, яка – в третю. Можливо, що серед двох схожих ділянок одна буде розмінована швидко, а інша, можливо, ніколи через надзвичайно високий рівень забруднення", – пояснив Безкаравайний.

Він уточнив, що сьогодні в Україні працює 3500 саперів, чого замало для розмінування.

"Це дуже мало. Скільки потрібно, поки ніхто у світі не може оцінити. Потрібні фахівці як із обстеження, так і ті, які можуть переміщувати та знищувати вибухонебезпечні предмети", – наголосив заступник голови Мінекономіки.

За його словами, розмінування повністю знищених Бахмута чи Мар'їнки здійснюватиме держава з огляду на складність робіт.

За даними заступника начальника відділу управління інформацією Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Євгена Зубаревського, у деяких місцях щільність мінування сягає 2,5 міни на 1 кв. м.

"Після звільнення територій знешкодження вибухонебезпечних предметів виконуватимуть підрозділи Сил безпеки та оборони", – сказав Зубаревський.

За його словами, з лютого 2022 року 6 млн громадян України перебувають під впливом забруднення вибухонебезпечними предметами. Сталося 611 вибухів у цивільних районах, внаслідок яких загинула 281 особа, поранення отримали 600 осіб. Половина інцидентів сталася у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, 75% інцидентів сталося від мін.

"Процес розмінування та відновлення буде надзвичайно важким і тривалим, і його треба починати вже. Я розраховую на польсько-українську співпрацю. Там, де ми можемо розвивати співпрацю, треба її розвивати. Разом ми можемо зробити набагато більше", – наголосив посол Польщі у Україні Ярослав Гузи.

Менеджер з розвитку бізнесу Польської агенції з інвестицій та торгівлі Тетяна Чужа повідомила, що інтерес до участі у процесі розмінування виявили кілька десятків польських компаній, які мають відповідний досвід роботи, які розглядають розмінування як перший крок до відновлення.

Як повідомлялося, на початку лютого Кабмін ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності. Він розрахований на два роки і має наблизити Україну до створення ринку розмінування.