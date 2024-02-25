Росія імпортує деталі для танків із Японії та Тайваню через Білорусь і Китай, – ЗМІ

Росія імпортує японські й тайванські компоненти для зброї та бойових машин через білоруську компанію, зареєстровану в Китаї.

Про це пише японське видання Nikkei, посилаючись на документи, надані білоруською опозиційною організацією у вигнанні Belpol, передає Укрінформ.

Цю інформацію Belpol отримала від співробітників збройових компаній Білорусі, зокрема, записи транзакцій і платежі через фінансові установи, в яких беруть участь російські, білоруські, китайські та інші компанії.

Зазначається, що особа, пов'язана з урядом самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка, заснувала компанію Shenzhen 5G High-Tech Innovation в китайській провінції Гуандун у 2022 році. Тоді ж компанія почала закуповувати деталі приладів для двигунів, датчиків та іншого обладнання, необхідного для виробництва танків та інших видів озброєнь. Через цю компанію Росія продовжує імпорт обладнання для ведення війни в Україні.

Серед деталей, придбаних Shenzhen 5G, є деталі, виготовлені Metrol, виробником прецизійних датчиків позиціонування в Тачікаві, Токіо, Oriental Motor, токійським виробником невеликих прецизійних двигунів, і провідним виробником верстатів у префектурі Айті.

Shenzhen 5G відправила деталі білоруському виробнику зброї SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій". Ці підприємства перебувають під контролем уряду Лукашенка.

Представник Belpol зазначив, що збройові компанії в Білорусі та Росії виготовляють ключові компоненти для танків, використовуючи прецизійні інструменти, закуплені в Азії компанією SALEO і LLC. Вони відправляються на російський танкобудівний "Уралвагонзавод" для виробництва Т-72, Т-90 та інших основних російських танків.

Документи з Belpol свідчать, що ТОВ почало закуповувати диски кодерів у тайванського виробника прецизійних приладів Attoptic у 2022 році.

Згідно з інформацією, отриманою Belpol, підсанкційне ТОВ "Пеленг" чотири рази намагалося перерахувати платіж компанії Attoptic за 600 одиниць енкодерних дисків на суму 108,86 тис. євро, але його заблокували американські санкції.

Зрештою, ТОВ обійшло санкції і відправило платіж через фінансову установу в Грузії в червні 2023 року. Диски були відправлені з Тайваню до ТОВ через Грузію наступного місяця.

Грузія, яка межує з Росією, не брала участь у санкціях проти Росії після її вторгнення в Україну. Вважається, що ТОВ використовувало цю країну як канал для платежів і логістики.

Компанія Metrol повідомила Nikkei, що ніколи не укладала прямих угод з Shenzhen 5G і заявила, що буде просити клієнтів не перепродавати свої датчики компанії Shenzhen 5G. Oriental Motor також повідомила Nikkei, що не веде прямих угод з Shenzhen 5G. Представник Attoptic відмовився коментувати це питання.

Проте після нещодавньої інформації американської та британської влади про те, що 5G Shenzhen використовувався для обходу санкцій, компанія може незабаром потрапити під обмеження.